В ніч на 3 січня відбувся The Steam Awards 2023, під час якого було названо найкращі відеоігри року. Переможців обрали користувачі сервісу Steam шляхом голосування, яке тривало майже два тижні.

Грою року було визнано Baldur's Gate 3. Вона обійшла конкурентів в особі Hogwarts Legacy, ремейка Resident Evil 4, кооперативного хорору Lethal Company і футбольного симулятора EA Sports FC 24. Фентезійна RPG від бельгійської студії Larian також отримала нагороду за сюжет.

Попри гучну критику з боку ігрового ком'юніті, грою з найбільш інноваційним геймплеєм виявилася Starfield.

Гра про зомбі-апокаліпсіс The Last of Us Part I удостоїлася премії за найкращий саундтрек.

Також до числа переможців потрапила російська гра Atomic Heart. Попри дуже посередні оцінки від критиків та ігрової спільноти після релізу (на метакритиці гра отримала 70\100 від критиків та 6,9\10 від гравців), гра отримала приз за "Неймовірний візуальний стиль".

Повний список переможців 2023 року:

🏆 "Гра року" - Baldur's Gate 3

🏆 "Гра року у віртуальній реальності" - Labyrinthine

🏆 "Сродна праця" - Red Dead Redemption 2

🏆 "Найкраща гра на Steam Deck" - Hogwarts Legacy

🏆 "Ліпше з друзями" - Lethal Company

🏆 "Неймовірний візуальний стиль" - Atomic Heart

🏆 "Найбільш інноваційний ігролад" - Starfield

🏆 "Найліпша гра, в якій ви пасете задніх" - Sifu

🏆 "Найкращий саундтрек" - The Last of Us Part I

🏆 "Розкішний сюжет" - Baldur's Gate 3

🏆 "Влаштуйтеся зручніше" - Dave the Diver

Як повідомлялося раніше, Baldur's Gate 3 було визнано грою року також і на The Game Awards.