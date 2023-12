Компанія Valve, власник сервісу Steam, опублікували перелік найуспішніших та найпопулярніших ігор на своєму сервісі за 2023 рік. Ігри були поділені на 7 категорій: "Хіти продаж", "Новинки", "Найпопулярніші ігри", "Дочасний доступ", "Steam Deck", "Контролер" та "Віртуальна реальність". Повний список переможців опубліковано на сайті сервісу.

Традиційно усі категорії поділяються на чотири підкатегорії: "платина" (1-12 місце), "золото" (13-24 місце), "срібло" (25-50 місце) та "бронза" (51-100 місце). Заміри проводилися на платформі Steam з 1 січня до 15 грудня 2023 року.

У категорію "Хіти продажу" потрапили проєкти з найвищими виторгами. При цьому, враховувалися не лише загальні доходи від продажу ігор, а й доходи від продажу додаткового контенту та внутрішньоігрових транзакцій. Також варто зазначити, що конкретні суми Steam не розголошує, а ігри в кожній підкатегорії перелічені у випадковому порядку. До "платинового" рівня увійшли Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Apex Legends, Dota 2, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Lost Ark, Starfield, Call of Duty та Sons of the Forest.

Оцінюючи новинки 2023 року, найбільший виторг принесли римейк Resident Evil 4, Remnant 2, Payday 3, Street Fighter 6, EA Sports FC 24, Starfield, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy, Cities: Skylines II, Baldur's Gate 3, Armored Core VI: Fires of Rubicon та Star Wars Jedi: Survivor.

У категорії "Найпопулярніші ігри" вказано проєкти з рекордним онлайном. З понад 300 000 одночасних гравців цього року вирізняються Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Lost Ark, Baldur's Gate 3, Destiny 2, Hogwarts Legacy, Goose Goose Duck, Sons Of The Forest та Starfield.

Цікавим є факт, що у категорії "Контролер", яка передбачає ігри, в які можна грати за допомогою геймпада, серед кращих одночасно присутні FIFA 2023 та її спадкоємиця FC24.

