Про це вона написала у своєму Twitter, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

"Минулої ночі відбулися масовані атаки безпілотників по всій Україні – якраз в той час, коли ми чекаємо на Різдво. Замість того, щоб дарувати подарунки та робити святкові покупки, українці змушені ночувати у бомбосховищах. Жорстокість Росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", – написала Бріджит Брінк.

Massive drone attacks throughout Ukraine last night - just as we get closer to Christmas. Instead of gift-giving and holiday shopping, Ukrainians have to stay up at night in bomb shelters. Russia’s brutality is a daily reality, but the U.S. will continue to stand with Ukraine. pic.twitter.com/EAJPZgyNcv