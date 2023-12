Портал, який збирає відгуки про музичні альбоми, відеоігри, фільми та телевізійні шоу - Metacritic – опублікував власну добірку відеоігор, які отримали за 2023 рік найнижчі оцінки.

"Будь-які ігри з менш ніж 7 рецензіями від професійних критиків виключаються. Іншими словами, всі ці погані ігри досить великі, щоб отримати рецензії від кількох видань", - пояснили критерії відбору в Metacritic.

№10: Gargoyles Remastered

Платформер Sega Genesis від Disney 1995 року Gargoyles (заснований на однойменному мультсеріалі) отримав ремастер у 2023 році. Критики скаржилися на розчаровуючий рівень складності рімейку та занадто коротку тривалість, і дивувалися, навіщо взагалі потрібно було повертати гру.

№9: Loop8: Summer of Gods

У JRPG, дія якої відбувається у версії альтернативної реальності сільської Японії 1980-х років, Loop8 показує, як ваш головний герой-підліток, який зациклюється в часі, бореться з расою демонів під назвою Кегай. (Цифра «8» у назві означає серпень, місяць, який ви «отримуєте», щоб переживати знову і знову, теоретично щоразу виправляючи свої помилки.) Критики зберегли більшість своїх скарг на покрокову бойову систему, хоча сюжет і загальна повторюваність гри також викликали їх гнів.

№8: Gangs of Sherwood

Кооперативна екшн-гра, дія якої відбувається в Шервудському лісі Робін Гуда, але в стилі стімпанк. Гра наповнена занадто легкими битвами з босами та поганим загальним виконанням.

№7: Hellboy: Web of Wyrd

" У світі досі немає хорошої гри Хеллбоя", - йдеться в коментарі до гри.

№6: Crime Boss: Rockay City

Один із найбільш розрекламованих провалів 2023 року, новий IP Rockay City витрачає відомий акторський склад, до якого входять Денні Трехо, Майкл Медсен, Чак Норріс, Кім Бейсінгер, Денні Гловер та Майкл Рукер. Шутер про пограбування від першої особи змушує вас зібрати чотирьох їхніх персонажів у злочинне угруповання, яке має виконати серію місій у вигаданому місті, яке в основному є Маямі 1980-х або 90-х років (хоча деякі аспекти гри здаються такими, що відбуваються в наші дні). Критики відзначають, що гра вийшла дуже нудною.

№5: Testament: The Order of High-Human

Намагаючись поєднати пригодницький геймплей з елементами метроідванії та рольової гри, другий реліз від інді-студії Fairyship Games занурює гравця у фантастичне царство, яке страждає від епідемії божевілля. Наповнений усім, від паркуру до бою на мечах і вирішення головоломок, на думку рецензентів, Testament в кінцевому підсумку не може змусити жоден з його розрізнених компонентів працювати добре.

№4: Quantum Error

"Quantum Error — гібрид наукової фантастики, жахів/шутера, дія якого відбувається у відкритому космосі, ставить вас на місце пожежника Джейкоба Томаса, який намагається врятувати тих, хто вижив, від комбінації зомбі та терористів (і, ну, пожеж). Аспект пожежогасіння насправді вносить трохи бажаної оригінальності в те, що в іншому випадку зводиться до м'якого і погано виконаного релізу", - зазначили критики.

№3: Greyhill Incident

Greyhill Incident — стелс-гра жахів на тему вторгнення інопланетян від нової студії Refugium Games, яка була провальною майже на всіх рівнях, критики відзначили погану акторську гру та невдалий геймплей.

№2: Flashback 2

Гра Amiga 1992 року Flashback була улюбленим науково-фантастичним платформером у багатьох геймерів того часу. Продовження Flashback абсолютно немає чарівності оригіналу.

"Неймовірно глючна після випуску, Flashback 2 також страждає від основних проблем, які не можна легко виправити, включаючи загальний застарілий і занадто спрощений підхід, який призводить до нудного, нескладного ігрового процесу", - зазначили в Metacritic

№1: The Lord of the Rings: Gollum

"Офіційна найгірша гра 2023 року за версією Metacritic. Також найгірша ігрова адаптація "Володаря перснів" в історії", - сказано в рецензії порталу.

Стелс-платформер Gollum намагається створити оригінальну історію для свого головного персонажа, дія якої відбувається між подіями "Хоббіта" та "Братства кільця". Критики відзначають, що широке знання книг Толкіна є обов'язковою умовою для отримання задоволення від гри, але це лише найменша з проблем Голлума. "Нудний" і "нудний" - це слова, які рецензенти використовували знову і знову для опису ігрового процесу, в той час, як елементи управління залишають бажати кращого. Але найбільшим недоліком є візуальні ефекти гри та багато помилок, які порушують гру.

"У всякому разі, це повний пакет: абсолютно жахливо", - резюмують критики.

Як повідомлялося раніше, Google розповів які ігри геймери шукали в мережі найчастіше у 2023 році.