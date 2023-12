Про це президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив у соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Європейська рада ухвалила рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою... Ясний сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту", — написав Мішель.

За його словами, Європейська комісія також надала Грузії статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Крім того, Євросоюз збирається почати переговори з Боснією та Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…