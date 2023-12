Премія «Золотий глобус» традиційно вважається першою в сезоні різноманітних нагород у кіно- та телеіндустрії, який завершується врученням «Оскару» навесні. Видання Variety опублікували повний перелік номінантів, які цьогоріч будуть боротися за одну з найпрестижніших нагород у галузі.

Найкращий фільм (драма)

🎥 «Траєкторія падіння»

🎥 «Вбивці квіткової повні»

🎥 «Маестро»

🎥 «Оппенгеймер»

🎥 «Минулі життя» (Past Lives)

🎥 «Зона інтересів»

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

🎥 «Ейр»

🎥 «Американське чтиво» (American Fiction)

🎥 «Барбі»

🎥 «Залишені»

🎥 «Травень, грудень»

🎥 «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль (драма)

🎥 Бредлі Купер, «Маестро»

🎥 Леонардо Дікапріо, «Вбивці квіткової повні»

🎥 Колман Домінго, «Растін»

🎥 Барі Кеоган, «Солтберн»

🎥 Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер»

🎥 Ендрю Скотт, All of Us Strangers

Найкраща жіноча роль (драма)

🎥 Аннетт Бенінґ, «Наяд»

🎥 Лілі Ґлелстоун, «Вбивці квіткової повні»

🎥 Сандра Гюллер, «Анатомія падіння»

🎥 Грета Лі, «Минулі життя»

🎥 Кері Малліган, «Маестро»

🎥 Кейлі Спейні, «Прісцилла»

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

🎥 Ніколас Кейдж, Dream Scenario

🎥 Тімоті шаламе, «Вонка»

🎥 Метт Деймон, «Ейр»

🎥 Пол Джаматті, «Залишені»

🎥 Хоакін Фенікс, «Бо боїться»

🎥 Джеффрі Райт, American Fiction

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)

🎥 Фантазія Барріно, The Color Purple

🎥 Дженніфер Лоуренс, «Без образ»

🎥 Наталі Портман, «Травень, Грудень»

🎥 Алма Пьості, Fallen Leaves

🎥 Марго Роббі, «Барбі»

🎥 Емма Стоун, «Бідолахи»

Найкраща жіноча роль другого плану

🎥 Емілі Блант, «Оппенгеймер»

🎥 Даніелла Брукс, The Color Purple

🎥 Джоді Фостер, «Наяд»

🎥 Джуліанн Мур, «Травень, Грудень»

🎥 Да’Вайн Джой Рендольф, «Залишені»

🎥 Розамунд Пайк, «Солтберн»

Найкраща чоловіча роль другого плану

🎥 Віллем Дефо, «Бідолахи»

🎥 Роберт Де Ніро, «Вбивці квіткової повні»

🎥 Роберт Дауні-мол., «Оппенгеймер»

🎥 Раян Ґослінґ, «Барбі»

🎥 Чарльз Мелтон, «Травень, Грудень»

🎥 Марк Руффало, «Бідолахи»

Найкращий режисер

🎥 Бредлі Купер, «Маестро»

🎥 Ґрета Ґревіґ, «Барбі»

🎥 Крістофер Нолан, «Оппенгеймер»

🎥 Мартін Скорсезе, «Вбивці квіткової повні»

🎥 Йоргос Лантімос, «Бідолахи»

🎥 Селін Сон, Past Lives

Найкраща пісня до фільму

🎥 Addicted to Romance, «Іди до мене, дитинко»

🎥 Dance the Night, «Барбі»

🎥 I’m Just Ken, «Барбі»

🎥 Peaches, «Брати Супер Маріо в кіно»

🎥 Road to Freedom, «Растін»

🎥 What Was I Made For?, Billie Eilish та Finneas для «Барбі»

Найкращий сценарій

🎥 Ґрета Ґервіґ і Ной Баумбах, «Барбі»

🎥 Тоні Макнамара, «Бідолахи»

🎥 Крістофер Нолан, «Оппенгеймер»

🎥 Ерік Рот та Мартін Скорсезе, «Вбивці квіткового місяця»

🎥 Селін Сон», Past Lives

🎥 Жюстін Тріє та Артур Харарі, «Анатомія падіння»

Найкращий анімаційний фільм

🎥 «Як ти живеш?» (The Boy and the Heron)

🎥 «Людина-павук: Крізь Всесвіт»

🎥 «Стихії»

🎥 «Брати Супер Маріо в кіно»

🎥 Suzume

🎥 «Бажання»

Кінематографічні та касові досягнення

🎥 «Барбі»

🎥 «Вартові галактики 3»

🎥 «Джон Уік 4»

🎥 «Місія нездійсненна 7»

🎥 «Оппенгеймер»

🎥 «Людина-павук: Крізь Всесвіт»

🎥 «Брати Супер Маріо в кіно»

🎥 Taylor Swift: The Eras Tour

З повним переліком категорій та номінантів можна ознайомитися на сайті Variety.

Церемонія вручення премії «Золотий глобус» відбудеться 7 січня 2024 року.

