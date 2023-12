Google поділився щорічним топом пошукових запитів за різними темами. Статистика представлена як загальносвітова, так і в розрізі країн.

Так, наприклад, персоною, яку найчастіше гуглили українці став чинний міністр оборони України Рустем Умєров. Також з території України часто запитували у Google про блогера Спартака Суботу, Олексія Арестовича, Олександра Усика та, навіть, президента РФ Володимира Путина.

Також Google розповів, які фільми шукали українці. З десятки найпопулярніших лише два виявилися українського виробництва: «Мавка. Лісова пісня» і «Люксембург. Люксембург». Найпопулярнішим виявився «Оппенгеймер», а от «Барбі» навіть не увійшла до топ-5. Зате виявилось, що українці доволі часто шукали російський мультфільм про Чебурашку. Причому, не радянський, а саме російський, 2023 року випуску.

Крім того, з’ясувалося, що війна в Україні не потрапила в топ-10 найпопулярніших новин 2023 року. Світ більше цікавили війни в Ізраїлі та Судані. До десятники популярних новинних тем потрапили, наприклад, три урагани та Індійський місяцехід «Чандраян-3».

Для пошанувачів відеоігор Google видав загальносвітову статистику і за цією категорією. Найпопулярнішою грою 2023 року стала гра з всесвіту Гаррі Поттера Hogwarts Legacy. На другому місці опинилася The Last of Us. При цьому в топ-10 не увійшли такі великі релізи як Marvel's Spider-Man 2 і The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.