"Велика Британія та Норвегія очолять нову Коаліцію з морських можливостей. Коаліція запропонує план розвитку Військово-морських сил України", - йдеться у заяві Міноборони.

Дві країни передадуть Україні 23 швидкісні човни, два кораблі для розмінування та 20 броньованих машин-амфібій Viking для зміцнення позицій на морі.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що на економіку України продовжує впливати блокада держави-агресора Росії в Чорному морі, яка значно зменшила здатність країни перевозити життєво важливі експортні товари морем. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, зокрема протидії загрозі від російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

Today it was announced that the UK and Norway will co-lead a Maritime Capability Coalition that will offer a blueprint for the development of Ukraine’s Navy. The re-building effort has begun with the UK providing new ships and equipment.

