«Війна в самому розпалі, але це початок кінця для ХАМАСу. Я кажу терористам ХАМАС: все скінчено. Не вмирайте за Сінвара. Здавайтеся в полон – зараз», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Також Нетаньягу зазначив, що з кожним днем все більше бойовиків здаються у полон.

«Останніми днями десятки терористів ХАМАС здаються нашим силам», - сказав він.

Також у мережі шириться багато відео, на яких армія Ізраїлю роззброює терористів.

Так, на одному з найпоширеніших відео зафіксовано десятки затриманих бойовиків ХАМАС. Люди на відео роздягнені до спідньої білизни та тримають руки піднятими догори. Водночас у кількох з них є зброя, щонайменше троє тримають автомати над головами, а один чоловік в процесі зйомки вийшов уперед та поклав пістолет на землю.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i