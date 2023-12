Warner Bros. Discovery анонсував низку серіалів, які планує випустити на сервісі HBO Max у 2024 році. Промо-ролік, на якому можна побачити кадри майбутніх проєктів, опубліковано на Youtube-каналі сервісу.

Так, у ролику є раніше неопубліковані кадри з майбутнього серіалу «Пінгвін» із Коліном Фарреллом у головній ролі. Серіал «Пінгвін» є спінофом фільму «Бетмен» Метта Рівза і розповідає історію Освальда Кобблпота, який перетворюється з приниженої людини на відомого гангстера в похмурому місті Готем. Очікується, що серіал вийде на платформі наприкінці наступного року.

Також у відео можна побачити кадри мінісеріалу від режисера Пак Чан Ука та студії A24 — The Sympathizer («Співаючий). Продюсером проєкту виступив Роберт Дауні-молодший, також він грає одну з головних ролей.

Крім того, добірка Max згадує і приквел до фільму «Воно» по однойменному роману Стівена Кінга - серіал «Ласкаво просимо в Деррі».

У трейлері також згадуються комедійний серіал Curb Your Enthusiasm, другий сезон документального серіалу The Jinx, третій сезон Industry та четвертий й останній сезон My Brilliant Friend.

