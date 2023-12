Аналітик написав, що наразі у США у бойовій готовності перебувають 2600 одиниць танків M1 Abrams. За його даними, усього Сполучені Штати мають понад 6 тисяч танків цієї модифікації, але Україна отримала лише 31 одиницю.

"У США є понад 6000 основних бойових танків M1 Abrams, з яких понад 2600 зараз перебувають у бойовій готовності. Проте вона передала Україні лише 31 "Абрамс" і не пообіцяла жодного додаткового за останні десять місяців. Як Україна могла виграти війну проти Росії з такою крихітною часткою?", - написав Рьопке.

The US has more than 6,000 M1 Abrams main battle tanks of which more than 2,600 are operational right now.

Still, it only gave 31 Abrams to Ukraine and pledged not a single additional one over the past ten months.

How could Ukraine win a war against Russia with that tiny amount? pic.twitter.com/xNmlyFCTlN