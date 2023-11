Жителям Дубліна порадили один день провести у віддаленій роботі після "ночі гніву" у місті. У столиці Ірландії спалахнули вуличні протести після того, як у четвер чоловік з ножем напав на людей поблизу однієї зі шкіл, внаслідок чого зазнали поранень двоє дорослих та троє дітей. За кілька годин після нападу на вулиці ірландської столиці вийшли люди. Натовп скандував антиіммігрантські гасла й влаштував сутички з поліцією. Протестувальники палили поліцейські автівки й автобуси, грабували магазини. Серед поліцейських є постраждалі, правоохоронці затримали 34 людини за участь у безладах.

Lorsque l’Etat n’assume plus son rôle, c’est la rue qui prend le relais… hélas non sans heurt ! #Irlande #Dublin #Ireland pic.twitter.com/h8GXWsmAST

"В результаті нападу одна 5-річнав дівчинка знаходиться у важкому стані, шестирічний хлопчик отримує медичну допомогу в лікарні через травму голови, а п'ятирічного хлопчика, що отримав незначні поранення, вже виписали з лікарні. Важкі поранення також отримала вчителька, що досі знаходиться в реанімації", - йдеться у повідомленні.

It’s migrants looting shops in #Dublin taking advantage of the situation.



The Irish "O'Connell Street""Dublin City" Ireland #DublinRiots



