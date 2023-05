За даними французької влади, по всій країні участь в демонстраціях взяли близько 800 тис. людей, у деяких місцях відбулися жорстокі сутички з поліцією. Профспілки назвали значно більшу цифру протестувальників - 2,3 мільйона. Акція завершилася вдень величезним маршем у Парижі проти рішення уряду підвищити встановлений законом вік виходу на пенсію з 62 до 64 років, що призвело до найбільшої політичної загрози під час другого терміну президентства Еммануеля Макрона.

