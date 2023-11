Про це вона написала у своєму Twitter (Х).

Очільниця уряду Литви підкреслила, що 10 років тому з прапорами ЄС в руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність.

"Ані кровопролиття на Майдані, ані війна з Росією не змінили їхнього європейського вибору. Попереду лежить історична можливість – без України сім'я ЄС не є повною", – зауважила Шимоніте.

10y ago, with EU flags in their hands, Ukrainians took to the streets to defend their democracy & dignity. Neither the bloodshed at the Maidan, nor Russia's war overturned their European choice. Ahead lies a historic opportunity - without 🇺🇦, the EU family is not complete.



📷EPA pic.twitter.com/w7V5B0v6Ju