В ніч на 19 листопада російські окупанти атакували Україну з півночі (Курська область - країна агресорка РФ) ударними БпЛА типу Shahed. ППО працювала в трьох областях. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як писали Українські Новини, раніше Reuters повідомило з посиланням на доповідь Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS), що країна-агресорка Росія продовжує будівництво заводу з виробництва іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на території Республіки Татарстан. Водночас міжнародна спільнота досі не запровадила санкції ні проти власника підприємства, ні проти пов’язаних із ним компаній.

Раніше повідомлялося про те, що в жовні російські окупанти запустили по Україні 243 "Шахеди", 15 керованих авіаційних ракет Х-59, а також 9 крилатих ракет. Сили ППО знищили майже всі цілі.