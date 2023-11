У ніч на 16 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - країна-агресорка РФ) 18-ма ударними БпЛА типу Shahed. У багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил було знищено 16 ворожих безпілотників.

Було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Також близько опівночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами "С-300". Попередньо без жертв та постраждалих.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські бійці також тримають оборону в районі Авдіївки.

Раніше повідомлялося про те, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни втратили 3 танки та понад 550 осіб у живій силі.