Галлант сказав, що армія Ізраїлю продовжує наступ та буде просуватися, щоб досягти всіх поставлених цілей, незважаючи на тиск міжнародної спільноти.

"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. Армія оборони Ізраїлю просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. У них немає довіри до уряду", - сказав міністр оборони Ізраїлю.

За словами Галланта, Армія оборони Ізраїлю останніми днями посилила активність проти тунелів ХАМАС.

IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari says the Navy's elite Shayetet 13 commando unit and the 401st Armored Brigade raided Gaza City's Rantisi Hospital, where Hamas operatives were holed up.pic.twitter.com/rOroHHpGu0