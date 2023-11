Бійці бригади Нахаль захопили "Форпост 17", військову фортецю ХАМАС у західній Джабалії. Під час захоплення форпосту ізраїльські бійці вели бої проти ХАМАСу та Ісламського джихаду "над землею та під землею у тунелі". ЦАХАЛ заявив, що опорний пункт терористів вдалося захопити після 10 годин бою.

"Під час захоплення форпосту солдати Нахаль виявили та зібрали важливі бойові схеми та плани операцій ХАМАС, захопили багато зброї та розкрили шахти тунелів, у тому числі шахту, що примикає до дитячого садка та веде до великої підземної дороги", — повідомили в ЦАХАЛ.

