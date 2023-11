У своїх попередніх штурмах країна-агресор спиралася переважно на техніку і втрачала танки та БМП десятками. Тепер їй частіше доводиться опиратися на піхоту.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

11 листопада військовий блогер висловив думку, що російська стратегія проведення тактичних штурмів для атаки українських оборонних позицій у лісових районах Донбасу не призведе до значущого оперативного прориву на фронті. Він наголосив, що Росії важко забезпечити достатньо велику кількість персоналу для ефективного фронтального наступу, необхідного для великого просування в Україні.

Ще один військовий кореспондент у відповідь стверджував, що російські війська незабаром вийдуть із "справжнього відродження піхотного бою", оскільки біля лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).

Перший блогер відповів на коментар щодо "відродження піхоти", зазначивши, що це свідчення негативно відображає втрати російської техніки та поганої координації на передовій, що призводить до залежності від тактики штурму.

Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також висловив непокій щодо залежності від фронтальних атак під командуванням піхоти, яка зашкоджує всім підрозділам спецназу в Україні. Спецназ не призначений для таких штурмів під керівництвом піхоти, як звичайна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела виражають розчарування від наслідків неправильного використання таких елементів спецназу.

Аналітики відзначили, що раніше ISW (Institute for the Study of War) вказувало на зростання ролі фронтових атак під командуванням піхоти в російській стратегії, ймовірно, для компенсації втрат техніки та браку підготовленого персоналу. Схоже, що російський Генштаб активно використовує фронтальні наступи як домінуючу тактику в Україні, розглядаючи їх як важливий аспект стратегії розв'язання "військового паритету".

Як повідомляли Українські Новини, протягом останньої доби українські воїни ліквідували 1100 російських загарбників. Таким чином за 627 днів війни втрати РФ стали близько 311 750 одиниць особового складу.

За останню добу ворог не покинув спроб оточити Авдіївку, хоча використовує для цього піхоту при підтримці авіації.