Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у соцмережі X (Twitter).

"Операції останніх тижнів свідчать про продовження тенденції, яка спостерігається з самого початку війни: за інших рівних умов баланс наземних боїв, як правило, складається на користь сил, що обороняються", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на півдні український наступ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених російських оборонних позицій. А навколо Авдіївки широкомасштабний російський наступ наштовхнувся на потужну українську оборону.

Аналітики вважають, що головним чинником цього явища, найімовірніше, є відносне послаблення тактичної авіації: обидві сторони підтримують надійну протиповітряну оборону, що перешкоджає бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку для штурмових дій.

Крім того, йдеться в огляді, географічні масштаби конфлікту ускладнюють наступальні дії: обом сторонам важко зібрати ударні сили, здатні до прориву, оскільки більша частина мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-кілометрової лінії зіткнення.

