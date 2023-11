У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (країна-агресорка РФ). Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Повідомляється, що "Шахеди" запускались хвилями, і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 2 листопада російські окупанти випустили дві ракети "Онікс" по Одеській області. Вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Без руйнувань і постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що загалом у жовні російські окупанти запустили по Україні 243 "Шахеди", 15 керованих авіаційних ракет Х-59, а також 9 крилатих ракет. Сили ППО знищили майже всі цілі.

У ГУР повідомили, що Росія накопичує ракети, ймовірно, готуючись до обстрілів України взимку. Торішні атаки можуть повторитися, але у менших обсягах.