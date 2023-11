У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Повідомляється, що район пуску Х-59 та частини "Шахедів" – Курська область країни-агресорки РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ РФ.

Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed-136. Тепер їхній турбореактивний двигун, ймовірно, не гудітиме як мопед. Однак наразі невідомо, чи залітали вже такі "безшумні" безпілотники у повітряний простір України.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти модернізували дрони "Ланцет", збільшивши їхню дальність польоту майже вдвічі.