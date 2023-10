У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, було знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. Загалом війська РФ завдали одного ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.