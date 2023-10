Про це глава зовнішньополітичного відомства Литви написав у своєму акаунті в соціальній мережі Х (раніше Twitter).

Він нагадав, що напередодні Північна Корея поставила Росії 350 тисяч боєприпасів різного типу для використання на війні проти України.

При цьому Євросоюз, який раніше обіцяв надати Україні мільйон снарядів, передав тільки 300 тисяч.

"У нас, безумовно, є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні перестати стояти на місці, поки гинуть хоробрі українці", — написав Ландсбергіс.

The EU promised Ukraine 1,000,000 artillery rounds. So far, we have delivered only 300,000. Meanwhile, North Korea delivered 350,000 to Russia.

We surely have the resources to outperform North Korea.

We should stop being frozen in the headlights while brave Ukrainians die.