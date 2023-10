Відео вона поширила в X (Twitter).

"Останні секунди життя наші колеги провели, допомагаючи – сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке постраждало від війни. Росія знищила цивільну будівлю і повинна бути засуджена за військові злочини", – йдеться в повідомленні.

Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp