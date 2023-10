Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка повідомляє, що останніми тижнями підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових та 1-ї гвардійської танкової армій проводили атаки на Куп’янському напрямку.

Метою окупантів на лінії від Куп’янська (Харківська область) до Лиману (Донецька область), ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл та створення буферної зони навколо Луганської області.

Повідомляється, що протягом останнього місяця російські війська наростили бойовий потенціал на цій ділянці фронту.

"Однак українські війська зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що росіянам вдасться домогтися серйозного оперативного прориву", — йдеться в повідомленні.

