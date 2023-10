Про це повідомив Нобелівський комітет.

Праця Голдін стосувалася аналізу заробітку жінок та їх участі у рику праці. Вона писала про гендерний розрив: оплата праці жінок виявилася нижчою за працю чоловіків.

Голдін переглянула архіви та зібрала дані зі США за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості змінювалися з часом.

Її дослідження показало, що більшість розриву припадає на відмінності у виборі професії та освіті. Проте зараз відмінності в оплаті чоловічої та жіночої праці зберігаються, навіть якщо чоловік і жінка працюють в одній сфері. Жінкам починають платити менше, коли у неї з'являється перша дитина.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb