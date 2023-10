Про цей йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Іранський режим заарештовував Наргес 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом.

Наргес Мохаммаді виступає проти смертної кари в Ірані, вона бореться із застосуванням тортур і сексуального насильства щодо політичних в’язнів в іранських в’язницях.

Тоталітарний режим в Ірані заарештовував Наргес 13 разів. У 2015 році її заарештували за її діяльність. Проте навіть у в'язниці вона продовжувала влаштовувати акції солідарності з жінками, які виступають проти жорстоких правил. Зокрема, на річницю загибелі 22-річної Магсу Аміні, яка померла через побиття поліцейськими, Наргес Мохаммаді змогла передати на свободу статтю, яку надрукувало видання The New York Times.

