Землетрус магнітудою 6,3 стався в набагато більш густонаселеному районі поблизу четвертого за величиною міста Афганістану Герата. За ним сталися ще сильні поштовхи. Речник Міністерства інформації та культури Афганістану Абдул Вахід Раян заявив, що кількість загиблих більша, ніж повідомлялося спочатку. Стихія зруйнувала села, а сотні мирних жителів опинилися у пастці під уламками.

"Крім 2060 загиблих, 1240 людей отримали поранення і 1320 будинків повністю зруйновані. Для допомоги в рятувальних операціях було стягнуто щонайменше десяток команд, у тому числі з військових і некомерційних організацій, таких як Червоний Півмісяць" - сказав Раян.

More than 2,000 dead and thousands injured after powerful earthquake hits Afghanistan on Saturday, say Taliban.



Read more: https://t.co/pPgeLSLzxQ pic.twitter.com/gt3nMzZby1