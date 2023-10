Про це повідомило українське видання "Бабель".

Супротивниками українських бійців були не лише росіяни, а й їх місцеві союзники із Сил швидкого реагування (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.

Цю інформацію українському виданню підтвердили джерела у розвідувальних колах. Опублікуовано декілька відео, на яких українські снайпери працюють в пустелі, а оператори скеровують FPV-дрони на ціль.

Деталі операції поки що не розголошують.

Ukrainian special forces did conduct operations in Sudan against Russia's PMC "Wagner" and their local allies from the RSF, who attempted a coup d'état in April.

This information was confirmed to "Babel" by sources in intelligence and provided several videos. A thread. pic.twitter.com/qGjgqh4oiw