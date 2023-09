Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі "РБК-Україна".

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", — відповів Юсов на запитання про причетність спецслужб України до ударів.

Він нагадав слова начальника ГУР Кирила Буданова, який раніше заявляв, що Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу.

Юсов додав, що країна-агресор Росія послаблює свій вплив у тих куточках світу, де вона виявляла свої геополітичні інтереси. Африка не є винятком.

Відповідь представника ГУР Міноборони України пролунала на тлі того, як американське видання CNN опублікувало матеріал, у якому йдеться про причетність українських спецслужб до ударів по силах SRF у Судані.

Видання пише нібито з посиланням на власні джерела, що те, як членів SRF атакували ударні FPV-дрони, може свідчити про їхнє застосування українськими військовими.

Йдеться про кілька відеороликів, які активно поширюються в соціальних мережах останніми днями.

На цих роликах видно, як FPV-дрони атакують автомобільну техніку з членами SRF на вулицях Хартума — столиці Судану.

Низка експертів розповіли, що такий стиль застосування дронів не характерний для Судану та для Африки загалом.

