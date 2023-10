У вересні обсяг торгів на "Українській біржі" збільшився порівняно із серпнем на 30,9% до 2,359 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у вересні склав 2 359 064 078,33 гривень, а загальна кількість угод – 13 449.

У структурі торгів за вересень 2023 року державні облігації (ОВДП) припало 72,32% сумарного обороту або 1 706 079 535,12 гривень; 0,06% на акції або 1 445 031,44 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,14% або 3 207 118,21 гривень; на іноземні цінні папери 27,32% або 644 544 430,82 гривень; на корпоративні облігації 0,16% або 3 787 962,74 гривень.

У вересні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 36,1% з 1 576,16 до 2 145,38 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у вересні були: ВCПІФ УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень, іс (1,580 млн гривень); ВСПІФ УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський:Фонд державних Паперів, іс (1,477 млн гривень) та Київмедпрепарат, аз (1,200 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у вересні були: 227409 ОВДП ном. дол., погашення 21.03.2024 (422,2 млн гривень); US5K26, U.S. Department of the Treasury, погашення 31.10.2023 (398,1 млн гривень) та US5D82, U.S. Department of the Treasury, погашення 30.09.2023 (209,6 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у вересні стали: УНІВЕР КАПІТАЛ, Навігатор-Інвест та Драгон Капітал.

Провідними операторами ринку облігацій стали: БТС БРОКЕР, Універсал Банк та СКАЙ БАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у вересні стали: ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС", УНІВЕР КАПІТАЛ та Драгон Капітал.

"Українська біржа" – центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на "Українській біржі" 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні обсяг торгів на "Українській біржі" зменшився порівняно із липнем на 20,8% до 1,803 млрд гривень.