В ніч на четвер, 5 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку (мис Чауда - ТОТ Крим). Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищили 24 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Кількість збитих "шахедів". Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що "Шахеди" – це складна ціль через їх малопомітність. При цьому ворог модернізує дрони, роблячи їх менш помітними для радіолокаційних станцій і стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося про те, що у вересні російські війська застосували рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136 для ударів по території України. Середня частка знищених цілей силами ППО становить доволі високий показник у 78,7%.