Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2023 рік стали троє вчених із США - Мунгі Бавенді (Маcсачусетський технологічний інститут), Луї Брюс (Колумбійський університет) та виходець з Росії Олексій Єкімов (Nanocrystals Technology Inc). Премію їм присудили за відкриття та синтез квантових точок - "часток настільки малих, що їхній розмір визначає їхні властивості".

Згаданий Олексій Єкімов — це американський вчений російського походження, який з 1999 року живе і працює в США.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8