Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Відкриття Каріко та Вайсмана щодо модифікацій нуклеозидних основ дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини — Moderna та BioNTech/Pfizer.

"Завдяки своїм революційним відкриттям, які докорінно змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з імунною системою, лауреати сприяли безпрецедентним темпам розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров'я людини в наш час", — повідомляють на сайті Нобелівської премії.

Відзначають також, що швидкість та гнучкість у розробці мРНК-вакцин відкривають перспективи їхнього застосування для боротьби з іншими інфекційними захворюваннями. У майбутньому ця технологія також може знайти застосування для доставки терапевтичних білків та лікування різних видів раку.

