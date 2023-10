Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово видалило угорський OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність в державі-агресорі Росії.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус 5 грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками НАЗК та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією.

Ці 6 компаній відтепер матимуть тимчасово призупинений статус.

Подальше виключення їх з переліку залежатиме від виконання зазначених умов.

Крім цього, НАЗК сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для України, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну проти України.

НАЗК зазначає, що завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Агентство наголошує, що список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками і страховими компаніями для оцінки ризиків, саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.

Нагадаємо, що навесні 2023 року НАЗК включило до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank, а влітку 2023 року НАЗК відновило статус "спонсорів війни" п’ятьом грецьким компаніям-перевізникам.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство культури та інформаційної політики залучило "ОТП Банк", дочірній банк угорського OTP Bank, який було включено НАЗК до переліку спонсорів війни, як донора монтажу тризуба на щиті пам'ятника "Батьківщині-матері" в Києві.