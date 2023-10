На виготовлення лише 1 випуску англомовного кулінарного шоу Chefs Next Door веб-портал The Gaze, який створило Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" ("МПІУ") за гроші Міністерства культури України, витрачає 261 тис. гривень бюджетних коштів. Всього на виробництво Chefs Next Door вже витрачено понад 8 млн гривень.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Незалежного антикорупційного центру NGL.media.

Загалом The Gaze публікує на сайті та на цифровій платформі відеохостінгу YouTube 7 програм з не зовсім зрозумілою періодичністю. Чотири з них – лялькове шоу Hidden Angle, суспільно-політична програма Talk For More, кулінарне шоу Chefs Next Door та гумористичне шоу European Edge – виготовляє ТОВ "Маркер Медіа", яке уклало з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" 12 угод на виробництво контенту до кінця року на загальну суму понад 26 млн гривень.

Найдорожче коштує кулінарне шоу – 261 тис. гривень за 1 випуск, кожен з яких збирає на YouTube в середньому 900 переглядів. При цьому на виробництво Chefs Next Door вже витрачено понад 8 млн гривень.

Лялькове шоу Hidden Angle на сайті The Gaze. Кадр відеозапису

Сьогодні офіційний власником ТОВ "Маркер Медіа" є 33-річний Денис Сезін з Бучі. Проте до 2016 року ця компанія належала відомому російському шоумену Олександру Цекало та білорусу Руслану Сорокіну.

Денис Сезін переконаний, що створені ним програми мають великий успіх закордоном, зокрема на телебаченні: "Наскільки мені відомо, там гарні рейтинги цих програм". Однак його слова суперечать офіційній відповіді ДП "МПІУ", у якій стверджується, що всі програми The Gaze доступні виключно в онлайні та взагалі не транслюються на телебаченні.

Відеоролики The Gaze, окрім сайту, публікують також на однойменному Youtube-каналі, який має наразі 6,55 тис. підписників і менше 2,8 млн переглядів.

Загалом сайт The Gaze, на розробку і адміністрування якого уже витрачено понад 11,6 млн гривень, не користується попитом - за 4 місяці сайт має трохи близько 65 тис. візитів. Для порівняння – англомовна версія "Укрінформу", яка також фінансується з держбюджету, за той же період зібрала близько 8,8 млн візитів. Натомість приватний The Kyiv Independent отримав за цей час понад 18 млн візитів.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури витратило понад 60 млн гривень на нове англомовне ЗМІ, яке ніхто не читає.

