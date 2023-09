Уночі 21 вересня близько 03:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Сили ППО збили 36 із 43 ракет росіян. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що всього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району західніше Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Крім того, близько 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби. Про наслідки повідомить місцева військова адміністрація.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, у Києві внаслідок російської ракетної атаки та падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, а також отримали поранення семеро людей. Під час відбиття ракетної атаки по Києву силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.