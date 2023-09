Вночі 15 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – країна-агресорка РФ). Сили ППО збили всі запущені російськими окупантами "шахеди". Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що було зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Всі 17 "шахедів" були знищені протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що українська розвідка зайнята пошуком місця, де росіяни виготовляють "шахеди".

Раніше країна-агресорка Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

В ЗСУ вважають, що РФ виробляє дрони-камікадзе Shahed (російська версія – "Герань") на своїй території, щоб відвернути увагу від Ірану. Хоча в самих БПЛА, де б вони не були виготовлені, й надалі використовуються запчастини навіть із європейських країн.