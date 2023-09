У ніч на 14 вересня cили ППО ліквідували 17 із 22 БпЛА типу Shahed-136/131, запущених російськими окупантами по Україні. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, з 21:00 по 02:30 росіяни атакували Україну кількома групами ударних БпЛА із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – країна-агресорка РФ.

Усього було зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", зазначається в повідомленні.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, Росія в ніч на середу, 13 вересня, випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 32 БпЛА.

В Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів минулої ночі були пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, сталася пожежа.

Крім того, 29 серпня заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що українська розвідка зайнята пошуком місця, де росіяни виготовляють "шахеди".