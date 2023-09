Шторм Даніель сформувався над Грецією 4 вересня, що викликало сильні пориви вітру, зливи, повені та смерчі там, після чого вирував також у Туреччині та Болгарії, перш ніж перетнути Середземне море. У Лівії він викликав повені в неділю, 9 вересня, в містах уздовж її східного узбережжя, включаючи Бенгазі, Байду і Дерну.

Лівія. Фото: UNEWSworld

"Найбільших руйнувань зазнало місто Дерна через прорив двох дамб вгору за течією від міста. Приблизно 30 мільйонів кубічних метрів води розірвали місто з населенням близько 100 000 жителів. Вода просто змітала все на своєму шляху", - сказано у повідомленні.

“A catastrophe beyond comprehension - 10,000 people missing after the flood”: In Libya, they continue to count losses from the flood caused by the downpours. “In the port city of Derna, entire residential areas were washed away after two dams broke, and many people were carried… pic.twitter.com/XE8aNKz9aA