Понад 3 тисячі людей, більшість із них у місті Дерна, загинули внаслідок повені у Лівії. Голова департаменту доріг і мостів уряду національної єдності Лівії Хюсейн Сувейдан заявив, що міністерство транспорту призначило технічну групу для виїзду на схід країни для оцінки збитків. За його словами, більшість доріг і мостів, що з'єднують міста і села на сході країни, завалилися, і заявив, що ця ситуація перешкоджає доставці допомоги в міста, які постраждали від стихії.

Due to catastrophic flooding in Libya, about 5,000 people died in the city of Derna alone, - Al Jazeera



The media report more than 10 thousand missing. pic.twitter.com/1hwP6nHS4H