Уночі 10 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – РФ). Сили ППО знищили 26 безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що було зафіксовано пуски 33 "шахедів" у напрямку Київщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, було знищено 26 Shahed-136/131.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі, 10 вересня, окупанти атакували Київ ударними безпілотниками.

За даними КМВА, уламки впали в кількох районах столиці. Зокрема, в Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що держава-агресорка Російська Федерація модернізує дрони-камікадзе "Шахед, роблячи їх менш помітними для радіолокаційних систем, а також планує вдосконалити керовані авіаційні бомби.