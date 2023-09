Вночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим). Сили ППО знищили 16 "шахедів". Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.

Зазначається, що до відбиття удару було застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

В результаті бойової роботи українські захисники знищили 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

16 із 20 "шахедів" знищено над Україною вночі. Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка Росія може почати здійснювати нові атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури України вже наприкінці вересня або на початку жовтня.

За словами Скібіцького, цього року російські війська можуть використовувати більше дронів-камікадзе Shahed-131/136 разом із ракетами, щоб збити з пантелику українські системи ППО.