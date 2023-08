Уночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. Українські захисники знищили п'ять повітряних цілей з п'яти. Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Так, повідомляється, що в напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Сили ППО збили п'ять повітряних цілей окупантів. Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, в ніч на середу, 23 серпня, російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Вранці 22 серпня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області ракетою "Іскандер". Пошкоджень зазнали десятки будинків, будівлі школи та вищого навчального закладу, декілька об'єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури.