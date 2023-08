Про це він написав у своєму Twitter.

"Росія продовжує повітряні атаки на Київ, Одесу й українські дунайські порти. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру погіршують глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони найбільш уразливих верств населення", – написав він.

Крім того, до повідомлення Боррель додав хештег “їжа – це не зброя”.

Russia continues its air attacks on Kyiv, Odesa and on Ukrainian Danube ports.



These targeted attacks on Ukrainian grain infrastructure aggravate global food insecurity, putting millions of the most vulnerable at risk.#StandWithUkraine #FoodisNotAWeapon