Про це він написав у Twitter.

Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до Румунії.

Він наголосив, що цими атаками РФ здійснює воєнні злочини.

"Вони також впливають на здатність України передавати своє продовольство тим, хто його потребує по всьому світі", – підкреслив румунський президент.

Russia's continued attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania🇷🇴, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.