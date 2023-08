У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість "шахедів" збили на Київщині та Одещині. Проте частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, вночі окупанти атакували Київ дронами. Групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.

Також російські БпЛА вночі атакували Одещину. Пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі. Станом на 05.30 даних про постраждалих не надходило.