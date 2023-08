Про це написав прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одора у Twitter.

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - йдеться у заяві.

Прем'єр подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправлення Україні словацьких САУ Zuzana 2.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n