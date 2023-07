Західні високоточні ракетно-артилерійські системи створили далекобійний "вогневий кулак", проти якого держава-агресор Росія не має засобів. Також Україна має деякі успіхи в розмінуванні території для нової хвилі атак по РФ. Про це повідомляє агентство Bild у понеділок, 24 липня.

Експерти аналітичного центру США Institute for the Study of War вважають, що постачання західних озброєнь та боєприпасів в Україну має вирішальне значення і "впливає на здатність України розпочинати та підтримувати широкомасштабні контрнаступи". На їхню думку, наразі українські війська успішно вражають російські об'єкти за лінією фронту, зокрема завдають ракетних ударів по російських складах і артилерійських системах.

"Нещодавно українцям вдалося завдати удару по величезному військовому складу в Криму. Навіть російська пропаганда мусила визнати, що армія зіткнулася з великими проблемами і що вона не може захиститися від українських атак. В українському Генштабі кажуть, що західні високоточні ракетно-артилерійські системи створили далекобійний «вогневий кулак», проти якого Росія не має засобів", - сказано у повідомленні.

Дещо повільний хід наступу президент України Володимир Зеленський пояснив затримкою доставки озброєнь із Заходу, що дало окупантам більше часу для підготовки, пише агентство. Але при цьому Зеленський зазначив, що армія діє обережно, щоб не пошкодувати військових і техніку, та вже наближається до моменту, коли відповідні заходи можна проводити швидше, оскільки ЗСУ досягають певних рубежів у розмінуванні: "Це означає: якщо на окремих ділянках фронту розмінування буде успішним, почнеться нова хвиля атак", - цитує Bild.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину своїх територій, які Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення.

22 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія потужно підготувалася до оборони своїх позицій, замінувавши практично всі шляхи просування наших Сил оборони.

Нагадаємо, станом на 24 липня втрати Росії у війні проти України сягнули 242 620 військових.